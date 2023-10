Grüne wollen FDP einen Bundesratssitz streitig machen

Im Mittelpunkt des Interesses: Balthasar Glättli, Aline Trede (Mitte) und Lisa Mazzone kündigen an, dass die Grünen der FDP einen Bundesratssitz streitig machen.Sie stehen nicht gerade Schlange, die Interessentinnen und Interessenten für eine Bundesratskandidatur der Grünen.

Offensiv Interesse angemeldet hat bis am Sonntagabend niemand. Und auch oft genannte mögliche Kandidatinnen und Kandidaten sagen nicht mehr, als dass sie es sich «sorgfältig überlegen» wollen. Oder man schweigt. Niemand will sich etwas verbauen, weder bei Parteifreunden noch in der Öffentlichkeit.

Grüne wollen FDP-Bundesratssitz angreifen

Grüner Bundesrat: Glättli sagt bereits ab – FDP-Vize Andrea Caroni kritisiert grüne Bundesratspläne
Alain Berset tritt Ende Jahr als Bundesrat zurück. Wer will seine Nachfolge antreten? Wer verzichtet? Und: Kann die SP ihre zwei Sitze in der Landesregierung überhaupt verteidigen?

