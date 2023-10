Grüne wollen FDP-Bundesratssitz ergattern

«Die Freisinnigen haben am letzten Sonntag das historisch schlechteste Resultat ihrer Geschichte in der Schweiz eingefahren», sagte Parteipräsident Balthasar Glättli am Samstag vor den Medien im Bundeshaus. «Wir Grünen haben am letzten Sonntag das zweitbeste Ergebnis unserer Geschichte realisiert.» Das Klima gehöre in den Bundesrat, sagte Glättli.

Glättli kandidiert nicht Bis zum nächsten Freitag können die Kandidaturen für einen Bundesratssitz der Grünen eingereicht werden. Eine Woche später, am 10.11., kommt die Fraktion zu einer ausserordentlichen Versammlung zusammen und entscheidet, wer antreten soll.

Unterstützung erhoffen sich die Grünen von der SP. Auch die GLP habe ihnen positive Zeichen gesendet, sagte Glättli. «Und selbst die Mitte müsste daran interessiert sein, dass es im Bundesrat keine Blockaden von Rechtsaussen mehr gibt», sagte er. headtopics.com

Die GLP erhebt selbst keinen Sitzanspruch für die Bundesratswahlen vom 13. Dezember, wie die Partei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Dies sei Sache der anderen Parteien. Karin Keller-Sutter und Ignazio Cassis machten hervorragende Arbeit in ihren Departementen. «Eine Abwahl wäre verantwortungslos und würde in wichtigen Dossiers einen Scherbenhaufen verursachen.»

