Grüne wollen ein Co-Präsidium

Ein Mann an der Parteispitze: Das wird es bei den Grünen wohl nicht mehr geben. Egal, mit wem man spricht: Die Grünen wollen ein Co-Präsidium. Macht teilen entspreche ganz der grünen DNA, sagt Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber: «Wunderschön geteilte Macht könnte bedeuten: Romandie und Deutschschweiz, ein Mann und eine Frau, verschiedene Generationen – all das würde gut zu den Grünen passen.» Es gibt erste Nationalrätinnen, die Lust haben auf ein Co-Präsidium.

Marionna Schlatter zum Beispiel erklärt, dass «ich mir das gut überlegen werde, wie viele andere auch.» Als frühere Präsidentin der Zürcher Grünen habe sie Erfahrung – auch im Umgang mit Wahlniederlagen. «Als Präsidentin habe ich eine grosse Niederlage und einen grossen Erfolg der Grünen im Kanton Zürich miterlebt.» Schlatter ist überzeugt, dass es wieder aufwärtsgehen wird. An Köpfen fehlt es nichtMotiviert ist auch die jetzige grüne Vizepräsidentin, Sibel Arsla

SRFNEWS: Wahlverlust in Genf und Waadt - Düstere Aussichten für die GrünenIm Kanton Genf schaffte es Mauro Poggia von der bürgerlichen Protestpartei Mouvement Citoyens Genevois (MCG) in den Ständerat. Wiedergewählt wurde der bisherige SP-Ständerat Carlo Sommaruga. Nicht wiedergewählt wurde die Grüne Lisa Mazzone. Einschätzungen von SRF-Korrespondentin Natascha Schwyn.

TAGESANZEİGER: Ständeratswahl in Genf: Der Populist Mauro Poggia triumphiert, die Grüne Lisa Mazzone beginnt ein neues LebenGenf schickt mit Mauro Poggia (MCG) und Carlo Sommaruga (SP) zwei 64-jährige Männer in den Ständerat – und wählt die 35-jährige Lisa Mazzone (Grüne) ab. Die SVP erzielte einen Achtungserfolg, aber blieb chancenlos.

NAU_LİVE: Homeoffice und die Auswirkungen auf die Vermietung von BüroflächenDie Vermietung von Büroflächen ist seit der Corona-Pandemie schwieriger geworden. Die Nachfrage hat abgenommen, auch aufgrund des Homeoffice-Trends. Es gibt jedoch auch einen Trend zu anderen Arbeitsformen wie Co-Working-Spaces.

SRFNEWS: «Die Heilige des Trinkers»: Der Literaturstar und die UnbekannteFranziska Hirsbrunner fasziniert, wie sehr dieser Roman über vergangene Zeiten auch von Aktuellem erzählt. Müsste Katja Schönherr in einem Fragebogen angeben, mit wem sie gerne mal zu Abend essen würde, wäre es Lea Singer: «Die hat ja wahnsinnig viel zu erzählen!» Dieses Buch steht im Zentrum der Folge: * Lea Singer. Die Heilige des Trinkers.

20MİN: Forscher der Uni Lausanne warnen vor Gefahren von RiesenschneckenSchnecken wie die Achatschnecke sind als Haustiere beliebt. Nun warnen Forschende vor der Gefahr von Krankheiten, die die Tiere übertragen können.

SRFSPORT: Schützenfest-Runde in der Super League: GC besiegt Stade-Lausanne-Ouchy mit 5:2Die 14. Super-League-Runde verkommt immer weiter zur Schützenfest-Runde. Kamen die Zuschauer am Samstag bereits in den Genuss von über fünf Toren pro Spiel, gab es auch im «Krisengipfel» zwischen GC und Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy Tore am Laufmeter. Beim 5:2 liessen die «Hoppers» den Gästen aus der Westschweiz keine Chance. Auf Kaltstart reagiert – und wieDie Geschichte des Spiels begann aber ganz anders, als das Schlussresultat vermuten lässt. Noch keine drei Minuten waren im Letzigrund gespielt, als Ouchys Giovani Bamba nach schöner Vorarbeit von Romain Bayard an der GC-Strafraumgrenze an den Ball kam, trocken abzog und zur Führung für die Gäste traf. 01:08 Video Bamba bringt SLO früh in Führung Aus Sport-Clip vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. Die Antwort der Gastgeber fiel wenig später glasklar aus. Vier Tore zwischen der 26. und 44. Minute sollten bereits in der ersten Halbzeit die letzten Hoffnungen der Gäste zerstören

