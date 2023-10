Grüne wollen bei Bundesratswahl antreten

Fünf Tage hatten die Grünen Zeit, ihre Verluste vom letzten Sonntag zu verdauen. In der Zwischenzeit erfuhren sie auch, dass diese nicht ganz so gross waren, wie zuerst gedacht: Das Bundesamt für Statistik korrigierte am Mittwoch die Wähleranteile, womit die Grünen nun wieder näher an der symbolisch wichtigen 10% Schwelle sind: 9,8 % beträgt ihr Wähleranteil (-3,4 Prozentpunkte). Im Nationalrat haben sie noch 23 Sitze (-5), im Ständerat derzeit drei.

Dass die Grünen für den Bundesrat antreten wollen, schien bis vor kurzem beschlossene Sache. Offen liess die Parteispitze stets, ob die Grünen auch ihre Verbündete, die SP angreifen würde. Allerdings hat die SP am Sonntag klar zugelegt (+1,5 Prozentpunkte).

Wollen die Grünen immernoch bei der Bundesratswahl antreten? Fraktionschefin Aline Trede, Parteipräsident Balthasar Glaettli und Wahlkampfleiterin Lisa Mazzone während einer Medienkonferenz am Wahlsonntag.Im Dezember gibt es nur eine Vakanz im Bundesrat, und zwar bei der SP, wo der Sitz von Alain Berset frei wird. Alle anderen amtierenden Bundesräte treten wieder an. headtopics.com

Nach Bersets Rücktritt betonte die SP, die Grünen hätten versprochen, den zweiten SP-Sitz nicht anzugreifen. «Wir gehen davon aus, dass das Versprechen Bestand hat», sagte Co-Präsidentin Mattea Meyer. Die Grüne Fraktionspräsidentin Aline Trede konterte:Das sei bloss ein Beschluss der Fraktion für die zu Ende gehende Legislatur gewesen. Ob die Grünen noch an diesem Entscheid festhalten, entscheidet sich an der Fraktionssitzung vom Freitag.

