Grüne Partei plant eigene Kandidatur für Bundesratswahlen

. Am Samstag entschied die Fraktion alsdann in einer Onlinesitzung: Die Grünen greifen bei den Bundesratswahlen mit einer eigenen Kandidatur im Dezember an. Und an einem Point de Presse machte Parteipräsident Balthasar Glättli die Ansage: «Das Klima gehört in den Bundesrat.» Es ist der einprägsamste Slogan der Grünen im Wahljahr – eine Woche nach den Wahlen.Luzern soll als letzter Kanton zu einem transparenten Staatswesen werden.

TAGBLATT_CH: Grüne planen klandestine Operation für BundesratswahlenDie Grünen wollen bei den Bundesratswahlen im Dezember der FDP einen Sitz abjagen und haben bereits Kandidaten im Blick. Trotz schlechter Ausgangslage wird die Strategie begründet.

TAGBLATT_CH: Grüne planen klandestine Operation für BundesratswahlenDie Grünen wollen bei den Bundesratswahlen im Dezember der FDP einen Sitz abjagen und haben bereits Kandidaten im Blick. Trotz schlechter Ausgangslage wirkt die Strategie improvisiert.

CH_WOCHENENDE: Von wegen Verhinderungs-Partei: Aargauer Grüne sind geschlossen für einen Windpark auf dem LindenbergBei höheren Staudämmen, alpinen Solaranlagen oder neuen Windparks gibt es oft Opposition von den Grünen. Anders im Aargau: Die Mitgliederversammlung ist einhellig für einen Windpark auf dem Lindenberg. Ob dieser realisiert werden kann, ist laut Projektkenner David Gautschi von der AEW Energie AG aber unsicher.

