Grüne Fraktion verhandelt über Bundesratswahlen

Und irgendwie passt diese Episode zu einer verkorksten Wahl mit verpeilten Hochrechnungen, langsamen Auszählstuben und einem sich verrechnenden Bundesamt für Statistik: Am Freitagabend hatte sich eine ansehnliche Journalistenschar vor dem Kommissionszimmer 4 im Bundeshaus versammelt. Hinter verschlossener Tür verhandelte die grüne Fraktion den Entscheid, ob und wie sie zu den Bundesratswahlen antreten will.

Industrie-Chemikalien im Wasser: In diesen Aargauer Gemeinden wird der US-Grenzwert überschritten

Grüne Fraktion verhandelt über Teilnahme an BundesratswahlenAm Freitagabend hat sich eine Journalistenschar vor dem Kommissionszimmer 4 im Bundeshaus versammelt, um zu verhandeln, ob und wie die grüne Fraktion zu den Bundesratswahlen antreten will.

Bundesratswahlen: Diese drei Kandidierenden der SP sind im VorteilCédric Wermuth und Mattea Meyer verzichten. Damit ist klar, wer aus der SP in den Bundesrat will. Die Wahlen haben die Chancen von zwei Männern und der einzigen Frau erhöht.

Grüne Entscheidung über Bundesratswahl steht noch ausDie Grünen haben noch nicht entschieden, ob sie bei der Bundesratswahl antreten wollen. Die Partei hat Verluste vom letzten Sonntag erlitten, aber die Wähleranteile wurden korrigiert und liegen nun bei 9,8%. Die SP hat hingegen zugelegt. Im Dezember gibt es eine Vakanz im Bundesrat, bei der SP.

Grüne wollen bei Bundesratswahl antretenDie Grünen haben ihre Verluste vom letzten Sonntag verdaut und wollen bei der Bundesratswahl antreten. Ihr Wähleranteil beträgt nun 9,8%. Die SP hat ebenfalls zugelegt.

Neue Markthalle Grüne Halle eröffnet in LangenthalVagner Aguiar übernimmt die Leitung des Restaurants Grüne Halle, während Meret Gurtner den Bereich Gastro bei der Stiftung WBM leitet. Die Grüne Halle, die im ehemaligen Ruckstuhl-Gebäude auf dem Wuhrareal eröffnet wurde, sollte eine neue Markthalle für Langenthal sein.

Große Verwirrung in Bundesbern: Grüne vertagen Entscheid über Bundesrats-KandidaturDie Grünen trafen sich zur Fraktionssitzung, um über eine mögliche Bundesrats-Kandidatur zu entscheiden. Die Diskussionen dauerten länger als geplant und die Sitzung musste unterbrochen werden. Die Entscheidung wird am Samstagmittag bekannt gegeben.