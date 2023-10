Grüne Fraktion diskutiert über Teilnahme an Bundesratswahlen

Und irgendwie passt diese Episode zu einer verkorksten Wahl mit verpeilten Hochrechnungen, langsamen Auszählstuben und einem sich verrechnenden Bundesamt für Statistik: Am Freitagabend hatte sich eine ansehnliche Journalistenschar vor dem Kommissionszimmer 4 im Bundeshaus versammelt. Hinter verschlossener Tür verhandelte die grüne Fraktion den Entscheid, ob und wie sie zu den Bundesratswahlen antreten will.

Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet.

Weiterlesen:

LuzernerZeitung »

Grüne Fraktion verhandelt über Teilnahme an BundesratswahlenAm Freitagabend hat sich eine Journalistenschar vor dem Kommissionszimmer 4 im Bundeshaus versammelt, um zu verhandeln, ob und wie die grüne Fraktion zu den Bundesratswahlen antreten will. Weiterlesen ⮕

Grüne Fraktion verhandelt über BundesratswahlenAm Freitagabend hat sich eine Journalistenschar vor dem Kommissionszimmer 4 im Bundeshaus versammelt, wo die grüne Fraktion über ihre Teilnahme an den Bundesratswahlen verhandelt. Weiterlesen ⮕

Bundesratswahlen: Diese drei Kandidierenden der SP sind im VorteilCédric Wermuth und Mattea Meyer verzichten. Damit ist klar, wer aus der SP in den Bundesrat will. Die Wahlen haben die Chancen von zwei Männern und der einzigen Frau erhöht. Weiterlesen ⮕

Alijaj kämpft für barrierefreie Teilnahme am ParlamentsalltagDer Sozialdemokrat Alijaj, der mit Zerebralparese lebt, hat bei den Wahlen 2023 den Sprung in den Gemeinderat geschafft. Er ist auf Unterstützung angewiesen, um am Parlamentsalltag teilzunehmen. Weiterlesen ⮕

Die Bills und Buccaneers kämpfen um Playoff-TeilnahmeDie Buffalo Bills bleiben auf Playoff-Kurs, während die Tampa Bay Buccaneers noch Chancen haben. Beide Teams erzielen Touchdowns, aber die Bills gewinnen mit 24:14. Weiterlesen ⮕

Grüne Entscheidung über Bundesratswahl steht noch ausDie Grünen haben noch nicht entschieden, ob sie bei der Bundesratswahl antreten wollen. Die Partei hat Verluste vom letzten Sonntag erlitten, aber die Wähleranteile wurden korrigiert und liegen nun bei 9,8%. Die SP hat hingegen zugelegt. Im Dezember gibt es eine Vakanz im Bundesrat, bei der SP. Weiterlesen ⮕