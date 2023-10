Grüne Entscheidung über Bundesratswahl steht noch aus

Wollen die Grünen immernoch bei der Bundesratswahl antreten? Der für Freitag angekündigte Entscheid lässt weiter auf sich warten. Fraktionschefin Aline Trede, Parteipräsident Balthasar Glaettli und Wahlkampfleiterin Lisa Mazzone während einer Medienkonferenz am Wahlsonntag.Fünf Tage hatten die Grünen Zeit, ihre Verluste vom letzten Sonntag zu verdauen.

Dass die Grünen für den Bundesrat antreten wollen, schien bis vor kurzem beschlossene Sache. Offen liess die Parteispitze stets, ob die Grünen auch ihre Verbündete, die SP angreifen würde. Allerdings hat die SP am Sonntag klar zugelegt (+1,5 Prozentpunkte).

Im Dezember gibt es nur eine Vakanz im Bundesrat, und zwar bei der SP, wo der Sitz von Alain Berset frei wird. Alle anderen amtierenden Bundesräte treten wieder an. Die Freisinnigen liegen – nach den korrigierten Wählerergebnissen des BFS – mit 14,3% Wähleranteil zwar noch knapp vor der Mitte (die mit 14,1% einen Bundesratssitz belegt). Arithmetisch gesehen ist die FDP im Bundesrat aber am stärksten übervertreten. headtopics.com

Nach Bersets Rücktritt betonte die SP, die Grünen hätten versprochen, den zweiten SP-Sitz nicht anzugreifen. «Wir gehen davon aus, dass das Versprechen Bestand hat», sagte Co-Präsidentin Mattea Meyer. Die Grüne Fraktionspräsidentin Aline Trede konterte:Das sei bloss ein Beschluss der Fraktion für die zu Ende gehende Legislatur gewesen.

Ob die Grünen noch an daran festhalten, sollte sich an der Fraktionssitzung vom Freitag entscheiden, eine Medienkonferenz war auf 18.30 Uhr festgelegt. 20 Minuten später wurde klar, dass die Sitzung vertagt ist. Die Fraktionssitzung habe vor einem Entscheid wegen des Lichtspektakels auf dem Bundesplatz unterbrochen werden müssen, hiess es. Die Pläne sollen nun am Samstag weiterdiskutiert werden. Die Grünen wollen die Öffentlichkeit danach informieren. headtopics.com

