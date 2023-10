Grösste Windkraftanlage Europas auf der Halbinsel Fosen verstösst gegen Menschenrechte

Auf der Halbinsel Fosen in Mittelnorwegen ist vor drei Jahren die grösste Windkraftanlage an Land in Europa ans Netz gegangen. Ein Jahr später urteilte der Höchste Gerichtshof in Oslo jedoch, dass diese Anlage gegen die Menschenrechte gemäss der UNO-Charta zum Schutz indigener Völker verstosse.

Die Anlage gehört zu 52.1 Prozent dem staatlichen norwegischen Unternehmen Statkraft, zu 7.9 Prozent dem lokalen Energieunternehmen Trønder Energi und zu 40 Prozent der Firma Nordic Wind Power. Dahinter steht unter anderen die schweizerische BKW.

Die Anlage ist illegal. Deutlicher kann ein Gericht nicht werden. Autor: Hans Petter Graver Professor für Privatrecht, Universität Oslo Trotzdem lasse das historische Urteil in seiner Deutlichkeit keine Zweifel offen, erklärte der Jurist Hans Petter Graver kürzlich bei einem Vortrag in Oslo: «Die Rechte der samischen Bevölkerung wurden in diesem Fall verletzt. Deshalb ist die Anlage illegal. headtopics.com

Sami verlieren die GeduldIn den Wandelhallen des norwegischen Parlamentes und auf den Strassen im Zentrum von Oslo sind in diesen Tagen ungewöhnliche viele samische Gesänge, sogenannte Joiks, zu hören: Hunderte von vornehmlich jungen Sami protestieren gegenwärtig lauthals gegen die Untätigkeit der norwegischen Regierung in einer Frage, die die Urbevölkerung des Landes seit Jahrzehnten umtreibt: nämlich dass die wichtigen samischen Rentierzuchtgebiete vom...

In den Augen des Rechtsexperten Graver spielen die norwegische Regierung und somit die Betreiberfirmen der Fosen-Anlage ein riskantes Spiel. Denn sollten die Sami vor Gericht eine Schliessung und den Abriss der Anlage fordern, ist der Ausgang sehr offen. «In einem Gerichtsprozess hätte der norwegische Staat wohl Mühe, den Weiterbetrieb der Anlage zu verteidigen» schätzt Graver. headtopics.com

