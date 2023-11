Grosse bronzezeitliche Halle in der Prignitz (D) entdeckt

Vermutlich sei mit dem 31 mal 10 Meter grossen Grundriss die Versammlungshalle des sagenumwobenen «Königs Hinz» ausgegraben worden, hiess es. Laut Landesarchäologe Franz Schopper handelt es sich um einen «ganz dicken spektakulären Fund». Die Wände des Baus bestanden aus Holzbohlen und einem Flechtwerk mit Lehmverputz. Das Dach war mit Reet oder Stroh gedeckt. Aufgrund der geschätzten Gebäudehöhe von sieben Metern wird angenommen, dass noch weitere Geschosse zum Wohnen und zur Lagerung existierten.

Im Inneren der westlichen Gebäudehälfte befand sich zentral gelegen eine Feuerstelle. An der nördlichen Längswand wurde ein Miniaturgefäss geborgen, welches als rituelle Opferung gedeutet wird.Der Archäologe Immo Heske von der Georg-August-Universität Göttingen, der die Grabungen seit einigen Jahren wissenschaftlich begleitet, datiert das Gebäude zwischen dem 10. und 9. Jahrhundert vor Christus.

Aufgrund der enormen Grösse dürfte es sich um einen Herrschersitz gehandelt haben. Im Zeitraum von 1800 bis 800 vor Christus gebe es lediglich zwei weitere Gebäude dieser Art zwischen Dänemark und Süddeutschland, sagte Heske.

Tobias Dünow (SPD), Staatssekretär im brandenburgischen Wissenschaftsministerium, sprach am Mittwoch in Seddin von einem «wirklich spektakulären» Fund. Die Arbeiten rund um das «Königsgrab» seien vor allem durch eine gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen, insbesondere auch mit dem Landkreis Prignitz und der Gemeinde Gross Pankow, möglich gewesen.

