Grossbritannien: Russland hat mit Angriffsdrohne wirksame Waffe

vom Hersteller Zala Aero Group sei so konzipiert, dass sie über feindliches Gebiet gesteuert werde und warte, bis ein Ziel identifiziert sei, bevor sie sich darauf stürze und explodiere.Für Russland sei der Drohnentyp zunehmend wichtig geworden im Kampf gegen feindliche Artillerie. Traditionell habe Russland kleine Drohnen hauptsächlich zur Aufklärung eingesetzt.

Mechaniker packt aus: Von der Berner Maschine zur russischen Waffe: Er hat in Biel Geräte gebaut, mit denen man Gewehre herstellen kann. Heute nagt das an Benjamin Zumbühls Gewissen.

Mehrheit an Impact-Vorzeigefirma Asteria geht nach Grossbritannien: Es passt zum gegenwärtigen Nachhaltigkeit-Backlash, dass mit Asteria ein einst hoffnungsvolles Schweizer Impact-Projekt weitergereicht wird. Dabei hatte die einstige Reyl-Tochter vorab mit hausgemachten Problemen zu kämpfen.

Singapur schließt sich mit Japan, Großbritannien und der Schweiz bei der Innovation digitaler Vermögenswerte zusammen: Singapur hat sich mit Japan, Großbritannien und der Schweiz im Rahmen des Projekts Guardian zusammengeschlossen, um gemeinsame Standards für digitale Vermögenswerte zu entwickeln und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu erleichtern.

Friedensgespräche: Russland nennt Bedingungen: Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu spricht in China über die Bedingungen, unter welchen Russland bereit für Friedensgespräche mit der Nato wäre.

UN-Bericht: Russland wohl schuld an Raketenangriff mit 59 Toten: Die UN kam zu dem Schluss, dass Russland Schuld trage am Raketenangriff auf das Dorf Hrosa. Russland soll dabei klar gegen das Völkerrecht verstossen haben.

Russland bereit zu Gesprächen über Ukraine-Krise: Die russische Regierung ist unter bestimmten Bedingungen bereit, Gespräche über eine Beilegung der Ukraine-Krise zu führen. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu äußerte sich dazu auf einem Militärforum in China. Russland hat weiterhin hohe Verluste bei den Kämpfen in Awdijwka zu verzeichnen.

