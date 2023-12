Größte asiatische Hanfmesse in Bangkok

Vom 22. bis 25. November 2023 fand in Thailands Hauptstadt Bangkok zum zweiten Mal die größte asiatische Hanfmesse statt, um auf die neusten Entwicklungen und Chancen des aufgeschlossenen Marktes zu informieren und politische Veränderungen zu thematisieren.

Nachdem die vergangene Regierung Thailands im Juni 2022 die Prohibition etwas unvorsichtig formuliert beendet hatte, hat sich schließlich ein riesiger Handelsplatz im gesamten Land aufgetan, der nicht unbedingt in dieser Form gewünscht gewesen ist. In touristischen Gebieten findet sich gefühlt alle einhundert Meter ein Weed-Shop, der die unterschiedlichsten Varietäten von Cannabis anbietet, die eine eigentlich geltende THC-Obergrenze von 0,2 Prozent mit Sicherheit übersteige





