Große Zustimmung für 13. AHV-Rente

Der Wunsch nach einer 13. AHV-Rente stösst bei der Bevölkerung auf viel Anklang. Selbst bürgerliche Wähler*innen sprechen sich mehrheitlich dafür aus. Doch im Trockenen ist das Anliegen noch lange nicht.Im kommenden Jahr kommt es zu einem AHV-Showdown. Am 3. März entscheidet das Stimmvolk nämlich über zwei Vorlagen, die richtungsweisend sind.

Einerseits über die Vorlage des SGB, der eine 13. AHV-Rente verlangt, andererseits über die Vorlage der Jungfreisinnigen. Diese fordern unter anderem das Rentenalter 66.Am 3. März 2024 entscheidet sich, in welche Richtung es mit der AHV gehen soll. Erhalten Senior*innen eine 13.

Je älter die Befragten seien, desto höher sei die Zustimmung. Bei den Rentner*innen selber sagen gar 82 Prozent Ja. Bei Frauen, die stärker von Altersarmut betroffen sind, und bei Tieflöhnern stösst das Anliegen auf entsprechend mehr Gegenliebe.Erwartungsgemäss hoch ist die Zustimmung bei den Sozialdemokraten und bei den Grünen. Dort liegt die Zustimmung bei 87 beziehungsweise 80 Prozent. headtopics.com

Doch die Jungfreisinnigen geben nicht kampflos auf. «Am 3. März 2024 entscheidet das Stimmvolk über Stabilität oder Ruin der AHV. Diese Frage wird zu unseren Gunsten entschieden», sagt Jungfreisinnigen-Präsident Matthias Müller.Die repräsentative Sotomo-Umfrage wurde zwischen dem 12. und 26. September online erhoben. Dabei seien die Angaben von 1468 Befragten ausgewertet und statistisch gewichtet worden.

