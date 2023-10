Große Verwirrung in Bundesbern: Grüne vertagen Entscheid über Bundesrats-Kandidatur

Grosse Verwirrung in Bundesbern : Die Grünen trafen sich am Freitag zur Fraktionssitzung, um endgültig über eine mögliche Bundesrats-Kandidatur zu entscheiden. Doch aus der geplanten Kommunikation wurde nichts, offenbar dauerten die Diskussionen länger als vorgesehen. Parteipräsident Balthasar Glättli sagte erst auf Anfrage kurz angebunden: «Der Entscheid ist vertagt.» Wann die Grünen nun informieren wollen, war lange nicht bekannt.

Nun bringt die Medienverantwortliche Fabienne Engler Licht ins Dunkel. «Die Fraktion hat tatsächlich lange diskutiert», sagt sie zu 20 Minuten. «Wegen anderer Verpflichtungen und der anbrechenden Lichtshow auf dem Bundesplatz musste die Sitzung unterbrochen werden.» Die Sitzung gehe am Samstag weiter, man werde gegen Mittag kommunizieren. Kurz darauf bestätigt auch Glättli persönlich: «Wir mussten raus, wir wurden quasi rausgebeten.

