Grings: «Wir werden jetzt nicht alles über Bord werfen»

BLUENEWS_DE: Inka Grings, haben Sie eine Jobgarantie als Nati-Trainerin?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Similasan-Finanzchef zur Massenentlassung: «Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen wieder beschäftigen können»Ein Importverbot der USA für Augentropfen wiegt für den Aargauer Hersteller homöopathischer Mittel zu schwer. Similasan muss rund ein Fünftel aller Arbeitsplätze streichen. Jetzt äussert sich der Finanzchef.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: SP-Stadtratskandidat: «Mit dem grossen Nettovermögen haben wir ein Problem, wir verlieren operativ Geld»Heini Kalt weiss, dass er für die Nachfolge von Mitte-Stadtrat Leo Geissmann nicht in der Pole-Position ist. Dennoch ist der 59-Jährige fest entschlossen, den freien Stuhl in der Brugger Stadtregierung für die SP zurückzuerobern. Was ihm in der Exekutive wichtig wäre.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Zoff zwischen Spielerinnen und Trainerin Grings während einer UnterbrechungNach vier Spielen steht die Frauenmannschaft mit vier Pleiten und einem Torverhältnis von 1:13 da. Während einer Unterbrechung kommt es zu einer hitzigen Diskussion zwischen der Mannschaft und Trainerin Inka Grings.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Kommentar: Nach diesen Tränen sollte Nati-Trainerin Grings gehenBei Ramona Bachmann fliessen nach dem 1:7 gegen Spanien Tränen der Verzweiflung. Für Trainerin Inka Grings ist es Zeit, zu gehen. Ein Kommentar.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Schwierige Zeiten für SFV - Auch die Kritik an Grings wird immer lauterDie Frauen-Nati verliert in der Nations League in Zürich 1:7 gegen die Weltmeisterinnen. Immerhin gelingt das Ehrentor.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕