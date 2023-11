Greenpeace beschuldigt Digitec Galaxus, retournierte Artikel zu zerstören

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat eine Studie veröffentlicht, in der sie Digitec Galaxus beschuldigt, retournierte Artikel zu zerstören. Greenpeace hat 25 Produkte beim Onlinehändler bestellt und mit GPS-Trackern versehen zurückgeschickt. Sechs der Produkte wurden nach der Rücksendung zerstört. Digitec Galaxus bestreitet die Vorwürfe.

:

BERNERZEİTUNG: Digitec Galaxus an die Autobahn – Gerlafingens Präsident kämpft gegen die LastwagenflutGerlafingens Gemeindepräsident Philipp Heri stemmt sich mit aller Kraft gegen den Logistikhub von Digitec Galaxus in Utzenstorf – und sagt, wieso man die Emme eigentlich zubetonieren müsste.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

SWİSSITMAGAZİNE: Digitec Galaxus zeigt der Post ein bisschen die kalte Schulter

Herkunft: SwissITMagazine | Weiterlesen »

SWİSSITMAGAZİNE: Digitec Galaxus weitet Same Day Delivery auf die Region Bülach ausSeit 2020 bietet Digitec Galaxus in der Stadt Zürich Blitzlieferungen an: Wer bis 13:15 Uhr bestellt, bekommt die Ware noch am selben Tag zugestellt. Nun wird die Same Day Delivery auf den Südosten des Kantons Zürich ausgeweitet.

Herkunft: SwissITMagazine | Weiterlesen »

SRFNEWS: Ex-Papierfabrik Utzenstorf/BE - Bestell-Boom: Digitec kann umstrittenen Logistik-Hub bauenIn Utzenstorf im Kanton Bern will der Versandhändler Digitec Galaxus ein Logistikzentrum und die Post ein Paketverteilzentrum bauen. Nun hat die zuständige Regierungsstatthalterin dem umstrittenen Projekt die Baubewilligung erteilt. Go Galaxus, bin im Spital und erfreue mich der grossen Produktbandbreite. Es fehlt noch eine Reha/Spital/Beeinträchtigungs Kategorie bzw Filter.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Niederlage für Digitec-Galaxus – Das Verfahren für ein Logistikcenter in Utzenstorf ist sistiertDie Baudirektion des Kantons Bern hat verfügt: Digitec-Galaxus erhält für den Logistikhub vorerst keine Baubewilligung.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Keine Verkaufsrekorde 2021, aber Digitec Galaxus erwartet Rekord-Retouren.Das Rekordjahr 2020 wird Digitec Galaxus mit dem Weihnachtsgeschäft 2021 kaum toppen. Erfahren Sie hier, warum der Online-Riese aber mit Rekord-Retouren rechnet

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »