Die Abwärme aus den Datacentern wird von Energie 360° für Energie-Verbundlösungen genutzt. Der Bau der Wärmezentrale und des Fernwärmenetzes in Dielsdorf ist bereits im Gang.

Green, die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin, gibt heute die nächste Etappe auf dem Campus bekannt. In Dielsdorf ist der Baustart der Datacenter N und O auf dem Metro-Campus Zürich erfolgt. Die beiden neuen Hochleistungs-Datacenter bieten auf einer Fläche von 11'600 m2 Platz für rund 4'000 Serverracks für bis zu 160'000 IT-Systeme.

Green überzeugt mit ihrem Angebot regelmässig auf internationaler Ebene und ist als einzige Schweizer Datacenter-Anbieterin mit einem"M&O Stamp of Approval" des renommierten Uptime Institutes ausgezeichnet. Bereits zum vierten Mal in Folge wurde Green vom internationalen Beratungsunternehmen ISG zur Schweizer Marktführerin für Datacenter und Colocation ernannt. headtopics.com

Green investiert eine halbe Milliarde in den Digitalstandort Schweiz / Green baut in Dielsdorf einen zweiten Datacenter-Campus, bestehend aus 3 Grossrechenzentren und einem Business Park - Green stärkt mit zukunftsfähiger IT-Infrastruktur das Rückgrat der Wirtschaft und ist ein wichtiger Partner für internationale Cloud-Anbieter. Nun baut das Unternehmen seine Präsenz markant aus: In Dielsdorf entsteht der Metro-Campus Zürich, bestehend aus ...

