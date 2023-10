Green beginnt mit dem Bau von zwei neuen Datacentern in Zürich

hat mit dem Bau der beiden neuen Datacenter N und O auf dem Metro-Campus Zürich in Dielsdorf begonnen. Die zwei Rechencentren bieten eine Fläche von 11'600 Quadratmetern für 4000 Serverracks. Der Campus in Dielsdorf umfasst eine Fläche von 46'000 Quadratmetern und besteht aus Datacentern und einem Business Park mit Bürogebäude, das sich aktuell ebenfalls im Bau befindet und kommenden Sommer bezogen werden soll.

Auch die beiden neuen Datacenter werden mit einer Abwärmeauskopplung realisiert, wodurch die umliegenden Gemeinden die Abwärme zum Heizen nutzen können. So soll das Datacenter M bis zu 3500 Haushalte sowie Industrie und Gewerbe versorgen.

Um das Wissen der Community in Sachen generativer KI voranzutreiben – und wohl auch, um die eigenen KI-Produkte dabei gut zu positionieren – lanciert Microsoft einen kostenlosen Lehrgang zu generativer KI via Linkedin.Media Markt startet mit Blitz-Installations-Service im Kanton Zürich headtopics.com

Wer im Kanton Zürich wohnt und bei Media Markt einen neuen TV oder ein grosses Haushaltsgerät kauft, hat neu die Möglichkeit, sich dieses noch am selben Tag liefern und installieren zu lassen – für 300 Franken.Die digitale Transformation schreitet voran und mit ihr die Künstliche Intelligenz.

Knall am Kunsthaus Zürich: Der Beirat der neuen Bührle-Ausstellung tritt unter Protest zurückIn einer Woche wird die neu konzipierte Ausstellung der umstrittenen Sammlung Bührle eröffnet. Sie gefällt wohl Direktorin Ann Demeester, nicht aber dem wissenschaftlichen Beirat, mit dem sie entwickelt hätte werden sollen. Nun hat es geknallt.

Neuer Fall von Kostensteigerung: 60 statt 21 Millionen Franken – Corso-Umbau in Zürich wird teuerErneut schnellen bei einem städtischen Bauprojekt die Kosten in die Höhe: Dieses Mal betrifft es die Sanierung des legendären Corso-Hauses am Sechseläutenplatz. Die Politik reagiert zusehends genervt, die Stadt wehrt sich.

Streit um Bührle-Ausstellung - Kunsthaus Zürich: Bührle-Beirat tritt zurückNächste Woche eröffnet im Kunsthaus Zürich die neue Bührle-Ausstellung. Deren Beirat ist nun geschlossen zurückgetreten.

Zürich: Grosses Polizeiaufgebot vor Lugano-Spiel gegen BrüggeAm Donnerstagabend spielt der FC Lugano in Zürich gegen Brügge. Die Polizeipräsenz ist gross, gestern gab es eine Prügelei zwischen Brügge- und FCZ-Fans.

Hauptbahnhof Zürich: Darum hat es so viele Polizisten am Zürcher HauptbahnhofHeute Abend spielt der FC Lugano gegen den FC Brügge in der UEFA Conference League im Zürcher Letzigrundstadion. Deswegen steht zurzeit die Zürcher Stadtpolizei beim Hauptbahnhof im Einsatz.