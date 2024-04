Grassierende Ausländer-Kriminalität in Österreich

Die Ausländer-Kriminalität hat Österreich weiterhin fest im Griff. In der Kriminalitäts-Statistik für 2023 wurden 528.000 Anzeigen erstattet, wovon 45 Prozent auf Personen ohne österreich ische Staatsbürgerschaft entfallen.

Die meisten Straftäter sind Rumänen, gefolgt von deutschen Staatsbürgern und Serben. In Wien wurde am Reumannplatz ein Waffenverbot eingeführt, um die Jugendbanden-Kriminalität einzudämmen.

