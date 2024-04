Grab eines 15-jährigen Mädchens soll aufgehoben werden

Ein schlichtes weisses Kreuz mit dem Namen Olivia Werner, farbige Blumen und eine Engelsfigur: Hier ruht ein 15-jähriges Mädchen, das nach einem epileptischen Anfall an medizinischen Komplikationen verstorben ist. Das ist 20 Jahre her. Seither liegt Olivia in Affoltern am Albis im stets liebevoll gepflegten Kindergrab. Aber weil es die Bestattungs- und Friedhofsverordnung der Gemeinde so vorsehe, soll Olivias Grab nun aufgehoben werden, berichtet das «SRF Regionaljournal» .

Denn die gesetzliche Ruhefrist ist abgelaufen. Es ist ein weiterer schwerer Schlag für die Eltern. «Wenn sie das Grab räumen, ist das, wie wenn ich Olivia ein zweites Mal verlieren würde», sagt Vater Werner Fuchs zum «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel). Gemeinde hebe das Grab ohne Not auf, meint Vater Auf dem Friedhof haben er und auch seine geschiedene Frau in all den Jahren stets Trost gefunden. Es sei ein «ritueller Ort», an dem er mit seiner verstorbenen Tochter in Kontakt kommen konnt

