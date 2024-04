Gorillaweibchen trägt totes Junges zwei Monate lang

Zwei Monate lang trug das Gorillaweibchen Joas ihr totes Junges durch ihr Gehege im Zoo Basel, für die Besucherinnen und Besucher ein makabrer Anblick. Das Junge starb am 1. Februar bereits bei der Geburt. Erst vor zwei Tagen hat Joas den Kadaver losgelassen. Die jungen Gorillas spielen momentan noch damit, erst danach kann er aus dem Gehege entfernt werden.

Dieses Verhalten der Gorillas sei für viele Menschen unverständlich und teilweise auch schwer auszuhalten, aber «für Gorillas ist es ganz normal», erklärt Adrian Baumeyer, Biologe und Kurator des Affengeheges gegenüber der «bz Basel». Überlebenswichtiges Verhalten Der Grund für Joas natürliche Bindung zu ihrem Nachwuchs ist überlebenswichtig – ohne die ständige Aufmerksamkeit der Gorillamutter würde das Junge rasch verenden. Somit besteht auch einige Wochen nach dem Tod des Jungtiers eine Bindung zwischen ihnen. Auch wie schnell sie sich löst, ist bei allen Individuen ander

