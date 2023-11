Google zahlt exorbitante Summen für den Platz als Standard-Suchmaschine

Moment 4 Update für Windows 11 ist verfügbarDie digitale Transformation schreitet voran und mit ihr die Künstliche Intelligenz.

CH_WOCHENENDE: Erkennen Sie diese Aargauer Ausflugsziele anhand von Google-Reviews?Museen, Schlösser, Aussichtstürme – der Aargau hat viel zu bieten. Viele dieser Ausflugsziele werden mit Google-Reviews bewertet. Finden Sie heraus, welche Orte von den Nutzern eine Bewertung erhalten haben? Testen Sie jetzt Ihr Wissen.

SWİSSITMAGAZİNE: Microsoft bietet kostenlosen KI-Chatbot Bing Chat Enterprise für Microsoft-365-Abonnenten anMicrosoft hat angekündigt, dass der auf Geschäftliches fokussierte, GPT-4-basierte KI-Chatbot Bing Chat Enterprise jetzt kostenlos für Microsoft-356-Abonnenten verfügbar ist, insbesondere bei den M365-Angeboten Business Standard und Business Premium. Der Web-basierte Chatbot soll KMU Fragen beantworten, Erkenntnisse liefern und kreative Ideen vermitteln, jeweils mit starkem Fokus auf Datenschutz und Sicherheit.

SCHWEİZERBAUER: Deutschland zahlt 20 Millionen Euro für den Schutz des Amazonas-RegenwaldesDeutschland hat beschlossen, 20 Millionen Euro für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes bereitzustellen. Der Amazonienfonds, der 2008 ins Leben gerufen wurde, war aufgrund von Unstimmigkeiten über die Verwendung des Geldes unter der Regierung von Jair Bolsonaro gelähmt. Mit der Zahlung will Deutschland seinen Beitrag im internationalen Kampf gegen den Klimawandel leisten.

SRFNEWS: Zum Ausgleich der Teuerung - Coop zahlt im kommenden Jahr höhere Löhne ausArchiv: Migros bezahlt im 2024 mehr Lohn

TAGESANZEİGER: Leuchtende Pilze: Der Trend der Pilzlampen erobert TiktokDer Begriff mushroomlamp wurde auf Tiktok bereits 79 Millionen Mal aufgerufen. Pilzlampen sind en vogue – und das nicht erst seit heute. Die «Pinterest Predicts 2023» sagten den Trend für dieses Jahr voraus. Und auch auf der Liste mit hippen Weihnachtsgeschenkideen von «Google Shopping» waren die Pilzleuchten schon 2022 mit dabei. Seinen Ursprung hat der Trend in den 60er- und 70er-Jahren, in denen vor allem Pilzlampen von italienischen und dänischen Designern Bekanntheit erlangten. Heute sind die Mushroom-Lamps so divers wie ihre Freunde im Wald. Denn wie das so ist bei Stil-Revivals, springen zeitgenössische Designer auf den Trend auf und erschaffen moderne Mutanten der Klassiker.

NAU_LİVE: Frühere Bundesligastürmer Bas Dost bricht während eines Fußballspiels zusammenDer frühere Bundesligastürmer Bas Dost ist während eines Fußballspiels in den Niederlanden zusammengebrochen und wurde minutenlang auf dem Platz behandelt. Er wurde bewusstlos vom Spielfeld getragen und befindet sich nun im Krankenhaus.

