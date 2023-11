Google will mit Künstlicher Intelligenz den Verkehr optimieren

Rote Ampeln, Stau und genervte Autofahrerinnen und Autofahrer sind kein ungewöhnliches Bild im hochfrequentierten Feierabendverkehr. Google will dem frustrierten Warten im Verkehr nun ein Ende bereiten. Das Projekt «Green Light» nutzt Daten aus Google Maps, um den ganzen Autoverkehr durch Künstliche Intelligenz zu optimieren – so soll es weltweit zu weniger Stopps für alle kommen und der Stau minimiert werden.

So funktioniert «Green Light» Google Maps ist in der Lage, Fahrzeugrouten und Geschwindigkeiten zu überwachen und warnt Nutzer vor Änderungen im Verkehr wie Stau. Anhand dieser Daten werden KI-Modelle erstellt, die die Interaktion zwischen Fahrzeugen und Ampeln analysieren, mit dem Fokus auf Kreuzungen. Diese Resultate werden von den Städten in die Verkehrsplanung schliesslich miteinbezogen, um den kompletten Verkehrsfluss zu optimieren

