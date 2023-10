Google übernimmt riesiges Bürogebäude in Zürich

Das Bürohaus aus der Luft fotografiert. Auch im Gebäude dahinter werden Büroflächen erneuert.Google wächst weiter in Zürich.

Nächste Woche übernimmt der Digitalkonzern ein riesiges Gebäude an der Müllerstrasse 16/20, in der Nähe des Kasernenareals.

Weiterlesen:

tagesanzeiger »

Neue Läden in ehemaligem Manor-Gebäude in ZürichDas ehemalige Manor-Gebäude in Zürich wurde renoviert und beherbergt nun neue Geschäfte. Die Besitzerin Swiss Life hat das Gebäude umgebaut und die ersten Läden haben ihre Kunden bereits empfangen. Weiterlesen ⮕

Neue Läden im ehemaligen Manor-Gebäude in ZürichDas ehemalige Manor-Gebäude in der unteren Bahnhofstrasse in Zürich hat eine Renovierung durchlaufen und empfängt nun neue Geschäfte. Swiss Life, die Besitzerin des Gebäudes, hat es aufwendig renoviert. Weiterlesen ⮕

Manor-Gebäude in Zürich wird renoviertDas ehemalige Manor-Gebäude in der unteren Bahnhofstrasse in Zürich wird renoviert und neue Geschäfte ziehen ein. Weiterlesen ⮕

Zwei Brände in Zürich: Keine Verletzten, hoher SachschadenIn Bassersdorf stand der Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Flammen, während in Effretikon ein Einfamilienhaus brannte. Es gab keine Verletzten, aber hoher Sachschaden. Die Ursachen werden untersucht. Weiterlesen ⮕

Green startet Bau von neuen Datacentern auf dem Metro-Campus ZürichGreen, der führende Schweizer Datacenter-Anbieter, hat den Baustart der Datacenter N und O auf dem Metro-Campus Zürich bekannt gegeben. Die beiden Hochleistungs-Datacenter bieten Platz für bis zu 160.000 IT-Systeme und erhöhen die Kapazitäten um 35 Megawatt. Die Nachfrage nach sicheren und leistungsfähigen Datacentern steigt stark an. Weiterlesen ⮕

Manor-Gebäude in Zürich wird renoviert und erhält neue LädenDas ehemalige Manor-Gebäude in Zürich wurde aufwendig renoviert und beherbergt nun neue Geschäfte. Die Besitzerin Swiss Life hat das Gebäude umgestaltet, nachdem das Warenhaus Anfang 2020 geschlossen wurde. Weiterlesen ⮕