Google stellt sein leistungsfähigstes KI-Modell Gemini vor

Google hat sein nach eigenen Angaben bisher leistungsfähigstes KI-Modell Gemini vorgestellt, das der Konkurrenz in vielen Punkten überlegen sein soll. Es kommt in drei Varianten auf den Markt. Gemini wurde laut Demis Hassabis, CEO and Co-Founder von Deepmind, 'von Grund auf multimodal konzipiert, es kann daher verschiedene Arten von Informationen, darunter Text, Code, Audio, Bild und Video, verstehen und nahtlos miteinander kombinieren'. Gemini wird in drei Versionen verfügbar sein.

Gemini Pro ist die mittlere und am breitesten ausgerichtete der drei Optionen. Gemini Ultra stellt hingegen das performanteste Modell für hochkomplexe Aufgaben dar, während Gemini Nano für den On-Device-Einsatz beispielsweise auf Smartphones angedacht ist. Gemini Pro kommt bereits ab sofort im Rahmen von Bard zum Einsatz, während Gemini Nano erstmals auf dem Pixel 8 Pro verfügbar sein wird





