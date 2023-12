Goldpreis: Paradigmenwechsel erwartet

Christian Brenner ortet einen Paradigmenwechsel. Gold werde als Hard-Asset wie Bargeld immer häufiger als Backup an Bord genommen, um sich auch gegen IT-Ausfälle oder Cyber-Kriminalität zu schützen, sagt der Präsident und Geschäftsführer des Edelmetallhändlers Philoro Schweiz. Im kommenden Jahr sieht er den Unzenpreis auf neue Rekordhochs steigen. Herr Brenner, der Goldpreis hat sich im Jahr 2023 überraschend gut entwickelt.

Ist nach den jüngsten Preisanstiegen das Ende der Fahnenstange schon erreicht? In den letzten 18 Monaten sind die Zinsen im Rekordtempo gestiegen. Dass in diesem Umfeld der Goldpreis steigt, ist erstaunlich. Für das kommende Jahr sehe ich beim Goldpreis nur eine Richtung, und die heisst «aufwärts». Die erwarteten Zinssenkungen der Zentralbanken, allen voran der US-Notenbank unter Führung von Jerome Powell, verleihen Gold Auftrieb. Wenn der Erzfeind des Goldes, der Zins, gesenkt wird, erwarten wir steigende Preis





finews_ch » / 🏆 25. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Migros'a İletişim Şefi Olarak Christian Dorer GeçiyorChristian Dorer, eski Ringier süper başyazarı, Migros Genossenschaftsbund'un (MGB) iletişim müdürü olacak ve Migros Medya'nın yayıncılık sorumluluğunu da üstlenecek.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Christian Pilnacek: Österreichs Justizministerium im SkandalDer ehemalige höchste Beamte im Wiener Justizministerium, Christian Pilnacek, steht für politische Verwerfungen und wirft Fragen zur Gewaltenteilung und dem Rechtsstaat in Österreich auf. Pilnacek nahm sich das Leben, nachdem er betrunken bei einer Geisterfahrt auf der Autobahn gestoppt wurde.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Prognose: Gold steuert auf neue Rekorde zuKürzlich kletterte der Goldpreis auf einen neuen Höchststand. Eine Feinunze des Metalls kostete Anfang Dezember 2135 Dollar. Verantwortlich dafür sind zwei Faktoren. Einerseits flüchten angesichts globaler Krisen die Anleger in den «sicheren Hafen» des Goldes. Andererseits gibt es Signale, dass die Leitzinsen nächstes Jahr sinken könnten. Das würde Gold, das keinen Zins abwirft, attraktiver machen. Der Höhenflug des Goldes geht weiter. Das prognostiziert jedenfalls Heraeus Precious Metals, einer der grössten Edelmetallhändler der Welt. Die deutsche Heraeus-Gruppe betreibt auch eine Raffinerie im Tessin. «Die wachsende Zuversicht, dass die US-Notenbank Fed ihren Zinserhöhungszyklus beendet hat und bereits im Frühjahr mit Zinssenkungen beginnen könnte, wird den Goldpreis antreiben», sagte Henrik Marx, Leiter Edelmetallhandel, an einer Medienkonferenz

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Das Debakel mit der Schuldenbremse trifft die FDP hartDas Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse hat die FDP hart getroffen. Christian Lindner steht vor der Entscheidung, ob er falsch regieren will oder nicht.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Die Rekordjäger und Sturköpfe aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft: Das sind die Auf- und Absteiger des JahresChristian Haller, Renée Levi, Daniel Koch, Miriam Cahn, Thomas Zurbuchen, Philippe Bischof, Jürg Halter, Jürg Läderach, Theater Neumarkt, Nenad Mlinarevic

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Bahnhof: Aus Gewerbefläche wird KunstraumMehrere Monate stand sie leer, erst vor kurzem wurde sie wieder bezogen: die ehemalige Gewerbefläche von Tchibo in der Rathausunterführung am St.Galler Hauptbahnhof. Die Türe des Geschäfts ist allerdings geschlossen, denn verkauft wird nichts. Stattdessen sind surrealistische Leuchtobjekte von Zuzanna Weiss und Christian Altherr zu sehen.. Entstanden sind sie im Auftrag der SBB. Sie ist allerdings nicht dafür verantwortlich, dass sie nun am St.Galler Bahnhof gezeigt werden. Wie Moritz Weisskopf von der SBB-Kommunikationsabteilung auf Anfrage schreibt, handelt es sich um ein Projekt der Standortförderung

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »