Gold für Norwegen, Bronze für die Schweiz

Den zweiten Platz holte mit 100 Punkten der belgische Käse «Houtlandse Asche». Mit seiner Ascheschicht in der Mitte erinnert er an den bekannten Französischen Morbier.Für eine Überraschung sorgte ein Brunost-Käse. Der Braunkäse ist ein typisch norwegischer Käse. Er wird hergestellt, indem Molke eingekocht wird, bis der Milchzucker darin karamellisiert. Er ist deshalb braun und schmeckt süss-karamellig.

NAU_LİVE: Kehrt Lucas Braathen als Norwegen-Gegner in den Weltcup zurück?Nach dem Rücktritt von Lucas Braathen wird bereits über ein Comeback gemunkelt. Denn der Norweger besitzt auch den brasilianischen Pass.

BZBASEL: Von wegen «Asylchaos»: Das könnten unsere Nachbarländer von der Schweiz lernenTrotz Forderungen nach einer härteren Asylpolitik macht die Schweiz in diesem Bereich vieles besser als die Nachbarn. Eine kleine Analyse.

SRFNEWS: Schweiz bleibt ohne Treffer und verliert gegen SchwedenDie Schweiz bleibt beim 0:1 gegen Schweden zum 6. Mal in Folge ohne eigenen Treffer. In der Nations League lautet die ernüchternde Bilanz: 3 Spiele, 3 Niederlagen, 0:7 Tore. Trotz mutiger Auftritte in der ersten Halbzeit konnte die Schweiz keine Tore erzielen. Die Schwedinnen erzielten kurz vor der Pause das einzige Tor des Spiels.

CASHCH: Wohnen in der Schweiz wird teurer: Mehr Menschen leben zusammen in einem HaushaltIn der Schweiz steigen die Mieten kräftig. Wohnen wird teurer – auch weil es vielerorts kaum freie Wohnungen hat. Viele Menschen passen deshalb ihr Verhalten an: Sie verzichten darauf, alleine zu leben. Das lässt sich aus aktuellen Daten des Bundesamts für Statistik herauslesen: Es werden weniger Einpersonenhaushalte gegründet, dafür steigt die Anzahl neuer Haushalte mit drei oder mehr Bewohnerinnen und Bewohnern so stark wie seit 2016 nicht mehr.

20MİN: Basel: Darum pilgern Zombies aus der ganzen Schweiz nach BaselAm Samstag wirds richtig gruselig in Basel. Bis zu 200 Gruselfans treffen sich zum Zombie Walk und läuten mit ihren Gruselkostümen die Halloween-Zeit ein.

