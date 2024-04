Gold erreicht Allzeithoch und Kupferpreis steigt weiter an

Das Edelmetall Gold erreicht ein Allzeithoch von 2304,09 und hat sich seit Jahresbeginn um mehr als elf Prozent verteuert. Die US-Notenbank plant eine vorsichtige Annäherung an eine Zinswende. Auch der Kupferpreis steigt weiter an. Die Preise werden durch Spekulationen auf eine Erholung der Konjunktur in den USA und China getrieben. Die Vorgaben für die hiesigen Investoren sind durchzogen.

