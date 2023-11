«Goûts et Terroirs»: eine Messe für regionale Delikatessen

Die Gourmet-Arena Die Gourmet-Arena ist ein Highlight der Schweizer Gastromesse Goûts et Terroirs. Renommierte Chefköche, zukünftige Talente und prominente Liebhaber der Gastronomie wechseln sich am Samstag und Sonntag an den Herden einer Demonstrationsküche ab, um ihre Handgriffe und kleinen Geheimnisse zu teilen.

Die hier entstehenden Köstlichkeiten werden dem Publikum angeboten und die Feinschmecker können die Anleitung zur Zubereitung dieser Gerichte mit nach Hause nehmen. Am Samstag, dem 4. November, präsentiert der "VIP"-Cheftkoch Danny Khezzar, Finalist von Top Chef 2023, ein auf seine Weise überarbeitetes "moitié-moitié" Fondue.

Das Schweizer Ei als besonderer Ehrengast Das Schweizer Ei, Ehrengast der Schweizer Gastromesse Goûts et Terroirs, enthüllt alle seine Geheimnisse von der Produktion bis zur Vermarktung in einer spielerischen und lebendigen Ausstellung, die von Geflügelzüchtern aus der Westschweiz präsentiert wird.

Im Herzen eines echten Legehennenstalles wird sich das Wunder des Lebens vor den Augen der Besucher mit dem täglichen Schlüpfen von Küken entfalten. Da nicht alle Eier fruchtbar sind, muss man wissen, wie man sie mit Bravour aus ihrer Schale holt!

Das Publikum kann so trainieren und an der 5. Schweizer Meisterschaft im Eierklopfen am Samstag, dem 4. November, teilnehmen und versuchen, den Pokal zu gewinnen. Der Sieger gewinnt ein Elektrofahrrad. Feinschmecker können auch köstliche süsse und herzhafte Crêpes und Hähnchenburger aus nachhaltigem Hühnerfleisch geniessen, insbesondere im Foodtruck der Schweizer Bauern.Das Tagesprogramm können Sie hier einsehen.

