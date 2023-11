GLP schickt ersten Bundeskanzler-Kandidaten ins Rennen ++ Grüner Bundesrat: Glättli sagt bereits ab

30.10.2023 10:47:00 AargauerZeitung 2 min.

Alain Berset tritt Ende Jahr als Bundesrat zurück. Wer will seine Nachfolge antreten? Wer verzichtet? Und: Kann die SP ihre zwei Sitze in der Landesregierung überhaupt verteidigen? In unserem Bundesrats-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.