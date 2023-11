Globus-Baustelle vor ungewisser Zukunft: Am Basler Marktplatz droht eine Bauruine

Rasanter Fortschritt: Auf diesem Foto vom August sind die Arbeiter noch beim Rückbau und beim Aushub der Baugrube hinter den kulissenhaften alten Fassaden.Dabei war Benko einst das Wunderkind der österreichischen Wirtschaft. Auf rund 25 Milliarden Euro wurde sein Imperium zu besten Zeiten geschätzt. Er spezialisierte sich auf Kaufhäuser an bester Lage. Dabei schien es ihm weniger um das kriselnde Retailgeschäft zu gehen als um die wertvollen Immobilien.

Am Mittwoch berichtete der «Spiegel», dass die Hamburger Regierung dem Investor mit Strafen drohe und sich den Rückbau des Elbtowers überlege. In Stuttgart wurde gleichzeitig die Planung für einen Einkaufskomplex vorerst gestoppt. Am Mittwoch meldete das «Handelsblatt», dass auch der Unternehmer Torsten Toeller, Gründer der Tiernahrungskette Fressnapf, sich von seinem 4,5-Prozent-Anteil an der Signa Holding trenne.

Das rasante Tempo bei der Erstellung des Rohbaus wird auch durch die Verwendung und Montage von Fertigelementen ermöglicht.Wie komplex dieses Geflecht ist, wird jetzt klar. Denn gerne hätten wir gewusst, wie es mit der Basler Baugrube weitergeht: Wird das Globus-Projekt planmässig vollendet oder gibt es auch hier einen Baustopp? Und was passiert, sollte es gar zum Kollaps von Benkos Reich kommen? Doch niemand scheint zuständig zu sein.

Tatsächlich gibt es für den Basler Umbau einen Kredit von 172 Millionen Franken, der bis Ende Januar 2026 gilt. Davon hat Globus laut «SonntagsZeitung» 2022 bereits 94,3 Millionen Franken bezogen, in diesem Jahr kamen nochmals 10 Millionen dazu. Es sind also noch knapp 70 Millionen Franken vorhanden.Vonseiten des Kantons verweist Stadtentwickler Lukas Ott aus dem Präsidialdepartement darauf, dass der Neubau des Globus ein privates Projekt sei.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESANZEIGER: Globus-Investor Benko gerät immer tiefer in SchwierigkeitenJetzt stellen auch noch die Sporthäuser des schillernden Investors Insolvenzanträge. 1350 Menschen bangen um ihre Jobs. Zuvor hatten Immobilienprojekte gestockt.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Der Globus in der Hand von Finanzakrobaten: René Benkos Geschäfte treffen mehrere KantonalbankenDie Globus-Gruppe ist ein Immobilienunternehmen mit angehängtem Warenhaus. Jedenfalls in der Geschäftspraxis des Teilhabers René Benko. Doch nun wackelt sein Imperium, das auch auf Kantonalbanken zählen konnte.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: «Esther Keller müsste sich gegen einen Kapazitätsausbau auf der Strasse stellen»: Basler Grüne kritisieren BaudirektorinIm Interview mit der bz sprach sich Basler Regierungsrätin Esther Keller für den Rheintunnel aus. Damit setze sie laut den Grünen die Klimastrategie nicht um.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Das grosse Halloween-Quiz: Wie sieht das Gespenst vom Basler Heuberg aus?Spuk, Untote und Keltische Traditionen: Können Sie diese zehn gruseligen Fragen richtig beantworten?

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Basler Kriminalitäts-Hotspot: Polizei verlängert Video­überwachung auf Dreirosen­anlageDie Kantonspolizei will die Dreirosenanlage bis Ende 2024 weiter mit Kameras überwachen – und das System ausbauen.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Basler (16) beleidigt Mitschüler (18) antisemitischAn einer Basler Schule ist es zu einem antisemitischen Vorfall gekommen. Ein 16-Jähriger soll einen 18-Jährigen beschimpft haben – die Situation eskaliert.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕