Globegarden veröffentlicht Jubiläumsband über Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Globegarden, ein führender Anbieter von Kinderbetreuung in der Schweiz, feiert 2024 das 15-jähriges Bestehen mit der Veröffentlichung eines Jubiläumsbandes mit dem Titel 'Über den Mut, nicht perfekt zu sein.' Unter anderem schildern darin Frauen aus Wissenschaft, Unternehmertum, Politik und Kultur ihre nicht immer einfachen Erfahrungen mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Das Buch, das sowohl in digitaler als auch physischer Form herausgegeben wird, ist ganz dem Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewidmet, für das sich die Kita-Trägerschaft globegarden seit ihrer Gründung vor 15 Jahren einsetzt. Es bietet eine vielfältige und inspirierende Perspektive auf die Herausforderungen, die sich Müttern, die berufstätig bleiben wollen, in der Schweiz stellen. Es sind Frauen aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Kunst, unter anderem die Ökonomin Prof. Monika Bütler oder die Unternehmerin Carolina Müller-Möhl, die auf eindrückliche Weise Zeugnis über ihre Erfahrungen ablegen





