Globale Führungspersönlichkeiten treffen sich in München, um die Zukunft der Buchhaltung und des Finanzwesens zu diskutieren

Globale Führungspersönlichkeiten aus Buchhaltung und Finanzwesen treffen sich in München, um die Zukunft der Berufsrichtung zu diskutieren. Die Association of International Certified Professional Accountants (die Association) hält ihre Sitzung des Verwaltungsrats in München ab. Über drei Tage werden sich Führungskräfte aus dieser Berufsrichtung und aus dem öffentlichen Leben versammeln und verschiedene Themen behandeln.

TAGBLATT_CH: FC Bayern München besiegt Borussia Dortmund mit 4:0Der FC Bayern München gewinnt das Spiel gegen Borussia Dortmund mit 4:0. Bayern-Coach Thomas Tuchel sorgt nach dem Spiel für Aufsehen mit seinen verbalen Ohrfeigen.

NAU_LİVE: Bayern München: Tuchel hat keine Lust auf Gin-Tonic mit MatthäusThomas Tuchel ist unzufrieden mit den Einschätzungen der TV-Experten. Daran ändert auch ein deutlicher Sieg von Bayern München bei Borussia Dortmund nichts.

AEROTELEGRAPH: S-Bahn-Ausfall verärgert Reisende am Flughafen MünchenIhre Luftfahrt-News

BZBASEL: FC Bayern München watscht Borussia Dortmund mit 4:0 abNach dem blamablen Pokal-Aus gegen Saarbrücken reagiert der FC Bayern München mit einem 4:0-Sieg gegen Borussia Dortmund. Bayern-Coach Thomas Tuchel sorgt mit seinen verbalen Ohrfeigen für Aufsehen.

20MİN: Bundesliga live: Dortmund empfängt den FC Bayern MünchenDer FC Bayern ist im Bundesliga-Spitzenspiel zu Gast beim BVB. Nach dem blamablen Pokal-Aus wollen sich die Münchner revanchieren.

PRESSEPORTAL_CH: Diese Woche bei 'B:REAL': Musik, Emotionen und ÜberraschungenMünchen (ots) - - Kader Loth hat der Ehrgeiz gepackt - der Traum vom eigenen Song rückt näher - Eric Sindermann on Tour mit 'Schwiegertochter gesucht'-Stars Ingo und Annika -...

