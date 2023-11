Glencore produziert etwas mehr Kohle und weniger Kupfer

Die Produktion von Kupfer sank in den Monaten Januar bis September im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 735'800 Tonnen, teilte Glencore am Montag in seinem aktuellen Produktionsbericht mit.Die Kohleförderung stieg derweil im gleichen Zeitraum leicht an. Das Plus lag bei 2 Prozent auf 83,9 Millionen Tonnen.

Bei den meisten anderen Rohstoffen ging die Förderung zurück. Am stärksten war das Minus beim Ferrochrom (-21 Prozent), Silber (-19 Prozent) und Nickel (-16 Prozent). Ein leichtes Minus gab es beim Zink (-4 Prozent), Blei (-2 Prozent) und Kobalt (-2 Prozent).

Neben der Kohle gab es sonst nur noch beim Gold ein Förderplus. Mit 544 Kilounzen wurden 8 Prozent mehr des Edelmetalls aus der«Wir freuen uns über eine solide Produktionsleistung in unserem Basisgeschäft in den ersten neun Monaten des Jahres, in denen unsere wichtigsten Kupfer-, Kohle- und Zinkanlagen den Erwartungen der zuvor kommunizierten Prognose entsprachen», lässt sich Firmenchef Gary Nagle zitieren.

Die Erwartungen für die Produktion im Gesamtjahr hat Glencore bei den Rohstoffen Kupfer, Zink, Kohle und Kobalt im Wesentlichen bestätigt. Die Prognose für Nickel wurden wegen Wartungsausfällen und Revisionen an Werken jedoch klar gesenkt (-9 Prozent).Auch bei der Ferrochrom-Produktion geht Glencore von rund 8 Prozent weniger aus, als bisher erwartet worden war. Grund seien vor allem Probleme in Südafrika mit Strompreisen und Produktionsausfällen gewesen.

