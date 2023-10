Glarner Messe 2023: Größer und vielfältiger als je zuvor

Auf dem Parkplatz vor der Lintharena in Näfels kündigt sich die Glarner Messe 2023 seit dieser Woche für alle gut sichtbar an. Das Aufstellen des Messezelts markierte den Start der Aufbauarbeiten vor Ort. Wenn die Messe im Grundsatz steht und alle Strom- und Wasseranschlüsse verlegt sind, richten dann die rund 80 Aussteller ihre Standflächen ein. Umrahmt werden sie von einem vielseitigen Rahmenprogramm. Am Mittwoch, 1. November, eröffnet die Messe.

Was mit dem Gerät gezaubert werden kann, wird der Spitzenkoch Stefan Schüller vom Restaurant «Hirschen» in Obstalden zeigen. Das Herzstück des Gemeinschaftsstands ist die Bar. Sie wird neu von Katja Jane Moser vom Seerestaurant «zur Brauerei» in Mühlehorn geleitet.Das Glarner Beizli in der Novalishalle präsentiert sich in diesem Jahr gemütlich, aber auch frisch und anders. Die Speisekarte verspricht Genuss aus der Region.

