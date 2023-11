Giswil OW: Motorradfahrer (65) nach Kollision mit Auto lebensbedrohlich verletzt

Auf Höhe Bärecken beabsichtigte er, ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen. Zeitgleich bog jedoch der 18-jährige Autolenker nach links ab. Dabei kam es zur Kollision, wobei der Motorradfahrer ins angrenzende Wiesland stürzte.

Beim Unfall entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Der Motorradfahrer wurde lebensbedrohlich verletzt. Die Unfallursache wird derzeit durch die Kantonspolizei abgeklärt.

