Gipfeli in Gefahr: Weil die anstrengende Nachtarbeit unbeliebt ist, geht ein Kreuzlinger Bäcker neue Wege im Kampf gegen den Fachkräftemangel

Zwei Ostschweizer Firmen machen das möglich. Nur: Funktioniert das wirklich? Und wie ist das mit dem Datenschutz?Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BZBASEL: Weil Bademeister fehlen: Was Baselbieter Badis tun, um Personal anzulockenDer Stellenmarkt für Aufsichtspersonal in Baselbieter Hallen- und Gartenbädern ist ausgetrocknet. Die Anbieter müssen sich einiges einfallen lassen, um Personal anzulocken.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Velofahrer kommt bei Kollision mit Auto ums Leben – weil dessen Lenker auf Tiktok herumspielte?Vor rund einem Jahr ereignete sich in Oberhof ein tragischer Unfall: Ein Auto erfasste einen 55-jährigen Velofahrer, er starb noch vor Ort. Nun muss sich der Lenker des Autos vor dem Bezirksgericht Laufenburg verantworten. Dabei kommt raus: Er soll während der Fahrt über mehrere Minuten auf seinem Smartphone herumgedrückt haben.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Weil er Traubenkern verschluckte: Versicherung bezahlt Basler einen Zahnschaden nichtEin Mann hat sich beim Verzehr eines selber zubereiteten Müesli eine Zahnkrone ausgebissen. Weil er das «Corpus Delicti» verschluckt hat, muss nun seine Unfallversicherung die Zahnarztrechnung nicht begleichen.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Nach der Tragödie um Adam Johnson in Sheffield: Wenn die Kufe des Schlittschuhs zur tödlichen Gefahr wirdNottinghams Adam Johnson verstarb, weil ihn eine Kufe am Hals traf. Der Ostschweizer Michel Zeiter hatte einst mehr Glück. Aber wieso tragen die Spieler keinen Halsschutz?

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Chauffeur/-innen-Treff auf der Autobahn A1Die Kantonspolizei St.Gallen organisiert einen Chauffeur/-innen-Treff auf der Raststätte Thurau. Ziel ist es, in einer ungezwungenen Atmosphäre mit den Chauffeur/-innen in Kontakt zu kommen und das Verständnis für beide Berufsgruppen zu fördern. Es wird kostenlos Kaffee und Gipfeli angeboten und es besteht die Möglichkeit, sich über fachspezifische Angelegenheiten auszutauschen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Halloween-Einsätze der Stadtpolizei ZürichAm Dienstagabend, 31. Oktober 2023, verzeichnete die Stadtpolizei Zürich im Zusammenhang mit Halloween rund 30 Einsätze. Die meisten Meldungen gingen wegen Werfen von Eiern gegen Fahrzeuge und Hausfassaden oder weil Personen Feuerwerkskörper abbrannten, ein. In einem Fall entstand durch Eierwürfe Sachschaden. Im Grünauquartier meldete die VBZ, dass Eier gegen Linienbusse geworfen werden. Weitere Meldungen gingen ein, weil an mehreren Örtlichkeiten rund ein halbes Duzend Container oder Abfalleimer in Brand gesetzt wurden. Diese konnten ohne Sachschaden durch die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich gelöscht werden.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕