Gianni und die Superreichen

Für die nächste Neuigkeit aus dem Fifa-Land hat er jetzt nicht einmal mehr seine Kommunikationsabteilung benötigt, sondern nur seinen eigenen Instagram-Kanal. Dort verbreitete Infantino so ganz nebenbei die Nachricht, dass die WM 2034 dann übrigens in Saudiarabien stattfinde. Und feiert dafür die Fifa. Infantino schreibt: «Fussball vereint die Welt wie keine andere Sportart, und die WM bietet ein perfektes Schaufenster, um sich starkzumachen für Einheit und Integration, sie ist ein Beispiel dafür, wie verschiedene Kulturen zusammenfinden und lernen und einander besser verstehen können.

Kritiker sagen, dass es auch so weit kommen konnte, weil Infantino wieder einmal einen Taschenspielertrick angewendet hat. Die Fussball-WM 2026 findet in Nordamerika statt (USA, Kanada, Mexiko). Das Turnier 2030 wird nicht nur wie zuerst vorgesehen in Europa und Afrika gespielt (Spanien, Portugal, Marokko), es finden plötzlich auch noch drei Spiele in Südamerika statt (Uruguay, Argentinien, Paraguay). Damit war der Weg frei für ein Turnier in Asien 2034.

«Infantino hat die Vergabe der Fussballweltmeisterschaft zum Schachspiel entwickelt», urteilt die «Süddeutsche Zeitung». Die Reaktionen auf die Vergabe fallen unterschiedlich aus. Etwa 100 Landesverbände, also knapp die Hälfte der Fifa-Mitglieder, unterstützen die saudische Bewerbung. Auch der asiatische Fussballverband sagte den Saudis früh die Unterstützung zu.

