Gianni Infantino äußert sich zu den großen Fragen im Fußball

Lange hat Gianni Infantino geschwiegen, jetzt nimmt er zu den grossen Fragen im Fussball Stellung. Für Eilige gibts hier die wichtigsten Punkte.Der Herr über den Weltfussball gibt kaum je Interviews. Wer trotzdem anfragte, erhielt eine Absage oder wurde auf später vertröstet mit dem Hinweis, dass sich der Fifa-Präsident nicht äussere, solange in der Schweiz ein Strafverfahren gegen ihn wegen Geheimtreffen mit dem Bundesanwalt laufe.

Kürzlich wurde dieser Fall eingestellt – In den zweieinhalb Stunden Interview äusserte sich Infantino erstmals eingehend zu vielen Themen, die international für Kritik an ihm und der Fifa gesorgt hatten.Gianni Infantino an einer Medienkonferenz eine einstündige Rede , die weltweit Schlagzeilen sorgte. «Heute fühle ich mich arabisch», so der Fifa-Chef. «Heute fühle ich mich afrikanisch, heute fühle ich mich schwul, heute fühle ich mich behindert, heute fühle ich mich als Wanderarbeite





Die wichtigsten Fragen: So geht es jetzt mit Murat Yakin weiterMurat Yakin steht seit Wochen in der Kritik. Nach drei weiteren sieglosen Spielen folgen nun die Wochen der Entscheidung.

Arbeitsplatzüberwachung im Homeoffice: Rechtliche und ethische FragenDie Covid-Pandemie hat die Arbeitsplatz-Kultur grundlegend verändert. Wer konnte, verlegte sein Schaffen in die eigenen vier Wände. Seither hat sich das Prinzip der Arbeit im Homeoffice in vielen Unternehmen als Standard etabliert. Dies führt immer wieder zu Diskussionen rund um die Arbeitseffizienz, denn manch ein Arbeitgeber befürchtetet, dass die Mitarbeitenden daheim weniger leisten als im Büro. Da ist die Versuchung für Vorgesetzte gross, über die IT-Abteilung oder mit anderen Mitteln die Arbeit von Mitarbeitenden zu überwachen. Das wiederum führt zu rechtlichen und ethischen Fragen. Angestellte werden überwacht und schützen sich Reto M.*, der als Informatiker bei einer kantonalen Behörde arbeitet, berichtet gegenüber 20 Minuten von einer solchen Überwachung am Arbeitsplatz. Bei ihnen sei das private Browsen grundsätzlich verboten. Einige Mitarbeiter seien deshalb schon heimlich kontrolliert worden. Habe sich der Verdacht bestätigt, seien sie konfrontiert und ermahnt worden. Ein solcher Fall führte laut Reto M. dazu, dass ein Mitarbeiter genug hatte und kündigte.

Der Cybertruck von Tesla wird wohl teurer als geplantNächste Woche wird Tesla mit der Auslieferung von Cybertrucks an Kunden beginnen. Eine der zentralen Fragen lautet: Wie viel kostet das Vehikel tatsächlich?

Deutschland qualifiziert sich für die Europameisterschaft 2024Das Nationalteam hat sich zum dritten Mal in Folge für die Europameisterschaft qualifiziert. Wir beantworten die aktuell drängendsten Fragen zum Turnier im kommenden Sommer.

«Niemand hat mit einem so schnellen Aus gerechnet»: Gemeinde und Gastroverband bedauern Schliessung der «Fernsicht» HeidenNach der Schockankündigung fragen sich viele, wie es mit dem Lokal an der Seeallee nun weitergeht. Eins ist sicher: Eine Nachfolge zu finden, das dürfte schwierig werden.

Schweiz spielt 1:1 gegen Israel und verpasst vorzeitige EM-QualifikationDie Schweizer Nationalmannschaft spielt nur 1:1 gegen Israel und verpasst damit die vorzeitige Qualifikation für die EM. Die schlechte zweite Halbzeit wirft Fragen zur Zukunft von Nationalcoach Murat Yakin auf.

