Gewinnrückgang und Profitabilitätszielrücknahme: Aktienkurs von Unternehmen stürzt ab

Wegen der erhöhten Investitionen und höherer Steuern werde der Gewinn im kommenden Jahr sinken, teilte das Unternehmen am Freitag in Paris bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen mit. Zudem wurde das Profitabilitätsziel für 2025 zurückgenommen. Am Finanzmarkt führte das zu einem Absturz der Aktie von 19 Prozent. Daran änderte auch die geplante Abspaltung einer Sparte nichts, auch wenn dieser Schritt von Experten begrüsst wurde.

Analysten bemängelten vor allem, dass Unternehmenschef Paul Hudson keine präzisen Pläne für die erhöhten Ausgaben vorlegte. Bei einer Analystenkonferenz am Nachmittag sagte er, dass die Entscheidung über die erhöhen Forschungs- und Entwicklungsausgaben erst am Donnerstag gefallen sei. Am 7. Dezember will er Details vorstellen.

Konkreter sind die Pläne dagegen für die Abspaltung der Sparte rund um Medikamente für Verbraucher. Der Fokus soll fortan auf der Biopharma-Sparte liegen. Am wahrscheinlichsten sei die Überführung der Sparte Consumer Healthcare in eine eigene börsennotierte Gesellschaft. Die Abspaltung könnte schon im vierten Quartal des nächsten Jahres vollzogen werden.fokussieren und in experimentelle Medikamente wie in der Krebsforschung investieren. headtopics.com

Auch mit den Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal konnte Sanofi nicht punkten. Der Ausblick für das laufende Jahr bleibt zwar unangetastet, sowohl Umsatz als auch Gewinn verfehlten allerdings die Erwartungen der Analysten. Der Erlös stieg im dritten Jahresviertel im Vergleich zum Vorjahr währungsbereinigt um drei Prozent auf knapp 12 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn fiel im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent auf 3,2 Milliarden Euro.

Mit dem Schritt, das Konsumentengeschäft abzuspalten, ist Sanofi nicht alleine. Auch Konkurrenten wie

Weiterlesen:

cashch »

Chevron verzeichnet Gewinnrückgang aufgrund niedrigerer EnergiepreiseChevron hat im letzten Quartal einen Gewinnrückgang von 40 Prozent verzeichnet, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Energiepreise. Das Unternehmen plant eine Übernahme in Guyana, um seine Fördermöglichkeiten zu erweitern und die Abhängigkeit von den USA und Kasachstan zu verringern. Weiterlesen ⮕

Deutsche Bank verdient trotz Gewinnrückgang mehr als gedachtHöhere Steuern haben der Deutschen Bank im dritten Quartal trotz der gestiegenen Zinsen einen… Weiterlesen ⮕

In Schweizer Unternehmen werden viele Arbeitsstellen automatisiert, trotzdem sind KMU in Sachen...Zürich (ots) - Künstliche Intelligenz, Cloud, Automatisierung und andere technologische Errungenschaften sollen unser Leben vereinfachen und unsere Produktivität steigern.... Weiterlesen ⮕

Regulierung von Fintech-Unternehmen in der Schweiz: Wie man mit einem technologieneutralen Ansatz...Regulierung von Fintech-Unternehmen in der Schweiz: Wie man mit einem technologieneutralen Ansatz technologiekompetent sein kann BRIGITTA GYOERFI, Innovation Strategist,... Weiterlesen ⮕

«Beide Unternehmen sind kerngesund»: Starrag und Tornos wollen den Weltmarkt gemeinsam aufmischenDie Werkzeugmaschinenbauer Starrag in Rorschacherberg und Tornos in Moutier wollen zusammen in die Zukunft gehen. Nach mehrmonatiger Prüfung wird den Aktionären beider Firmen die Fusion beantragt. Das soll helfen, die Marktpräsenz global auszubauen. Alle rund 2000 Stellen sollen erhalten bleiben. Weiterlesen ⮕

Überprüfung der Offerte für Unternehmen läuft planmäßigDie Überprüfung der Offerte für das Unternehmen läuft planmäßig und fristgerecht. Weitere Offerten von anderen Unternehmen sind eingegangen. Ein Bieterwettkampf wird jedoch erschwert, da sich drei Grossaktionäre bereits bei Bain verpflichtet haben. Weiterlesen ⮕