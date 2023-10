Gewalttätiger Übergriff auf 13-Jährige in Neubrandenburg

Es sind Szenen, die sprachlos machen: Entstanden sind die Aufnahmen am 22. Oktober in Neubrandenburg. Zu sehen ist eine Gruppe von Jugendlichen im Alter von elf bis 13 Jahren. Zunächst laufen sie mit ihrem 13-jährigen Opfer durch ein Wohngebiet. Dann kommts zum Gewaltausbruch. Die 13-Jährige wird von zwei dunkelhaarigen Mädchen an den Haaren gezogen, geschlagen und getreten und letztlich auf den verschlammten Boden gebracht.

«Ich schlitz ihr die Kehle auf» und «Tritt mal ihr Handy kaputt!», soll zu hören sein, wie der «Nordkurier» berichtet. Die 13-Jährige versucht, sich zu schützen, bekommt aber immer wieder Schläge und Tritte ab. Täter und Opfer kennen sich Fassungslos macht besonders die Szene, in der die Angegriffene Passanten mit einem Kinderwagen um Hilfe bittet. «Entschuldigung, die haben mich hier zusammengeschlagen .

Weiterlesen:

20min »

