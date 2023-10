Gewalttätiger Angriff auf Flughafen in Dagestan

Die Täter hatten es laut Medienberichten auf einen Flug abgesehen, der von Israel her kam.stürmten am Sonntagabend den Hauptflughafen und den Landeplatzder Kaukasusrepublik auf Telegram, die Lage sei wieder unter Kontrolle. Der Mob wurde ausserdem dazu aufgerufen, alle «illegalen Akte» einzustellen.Am späten Abend meldete die russische Luftfahrtbehörde schliesslich, dass der Flughafen «frei von Staatsbürgern ist, die ohne Erlaubnis eingedrungen sind».

Andere kontrollierten die Pässe der ankommenden Passagiere – offenbar um Israelis ausfindig zu machen. In einem Video ist zu sehen, wie einige der Antisemiten versuchen ein Polizeiauto umzuwerfen. Russischen Medienberichte zufolge gab es Versuche, das Flugzeug der russischen Gesellschaft Red Wings zu stürmen.Laut «N12» wurden die Piloten aber vor dem wartenden Mob gewarnt und leiteten das Flugzeug deshalb auf einen nahegelegenen Flughafen um.

Anschliessend folgte eine dramatische Ansage des Pilots: «Bleiben Sie an Bord. Machen Sie die Türen nicht auf. Es ist ein wütender Mob draussen. Wir könnten auch was abbekommen.» Das Flugpersonal ordnete daraufhin die Sperrung aller Flugzeugausgänge an, während die Sicherheitskräfte das Rollfeld absperrten.rief Russland nach dem Vorfall zum Schutz aller israelischen Staatsbürger auf. headtopics.com

«Energisch» verurteilt werden die «antisemitischen Proteste» auch von den USA. «Die USA stehen unmissverständlich an der Seite der gesamten jüdischen Gemeinschaft angesichtsAuch der ehemalige Oberrabbiner von Moskau, Pinchas Goldschmidt, äusserte sich zum Vorfall und «besorgt über die Lage der Juden in Dagestan».

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj meldete sich zum Vorfall und meinte, es handle sich dabei um keinen Einzelfall. «Es ist Teil der weit verbreiteten Kultur des Hasses in Russland gegenüber andere Nationen, die vom Staatsfernsehen, von Experten und Behörden propagiert wird». Er verwies auf mehrere antisemitische Äusserungen russischer Beamter im vergangenen Jahr. headtopics.com

