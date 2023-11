Gewalttäter und Häftling Amin T. haute in Crocs ab – jetzt zeigt er sich im Internet

Der Häftling und Gewalttäter Amin T. haute 2022 in Aarau ab. Dem Tunesier gelang am Bahnhof bei einem Gefangenentransport die Flucht. Die Polizei fahndet immer noch international nach ihm. Gemäss Blick-Recherchen habe er sich inzwischen im Internet gezeigt. In eindeutigen Posen. Und mit Hinweisen. Im Herbst 2022 hatte Amin T. (Name geändert) im Gefängnis im Amtshaus Aarau «bei einer Auseinandersetzung einen Mithäftling erheblich verletzt».

Der tunesische Asylbewerber hätte die Schweiz schon seit 2014 verlassen müssen. Zuvor sass er wegen Gewaltdelikten 27 Monate hinter Gittern Die Polizei sucht ihn weiterhin. Inzwischen scheint der Tunesier ein glückliches Leben in Frankreich zu führen – und teils auch weiter in der Schweiz. Wenige Monate nach der Flucht habe er regelmässig Bilder und Videos in den sozialen Medien veröffentlicht. Unter anderem vor dem Eiffelturm in Paris oder in Partylaune mit seinen Freunde

