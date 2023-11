Gewalt in der Erziehung: 1 Kind pro Schulklasse wird Zuhause geschlagen.

Aus der Studie geht aber auch hervor, dass Eltern, die bereits körperliche oder psychische Gewalt bei ihren Kindern angewendet haben, dies eigentlich gar nicht möchten. Die Gründe, weshalb es doch dazu kommt, sind unterschiedlich.

CH Media-Journalistin Annika Bangerter hat sich das Thema genauer angeschaut und weiss, was Eltern in der Schweiz dazu bringt, Gewalt in der Erziehung anzuwenden. Zudem erklärt sie, wie ein neues Gesetz in der Schweiz präventiv entgegenwirken kann.Exklusiv: Der geheime EU-Fahrplan des Bundesrats – wann die Verhandlungen mit Brüssel starten

Vor den Wahlen war es monatelang still um das Thema, doch nun heisst es: Vorwärts marsch! Am 8. November lanciert der Bundesrat die Debatte um das künftige Verhältnis zur EU. Recherchen zeigen, wo Brüssel der Schweiz entgegenkommt und wo es noch klemmt.

