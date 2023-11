Gewalt im Westjordanland nimmt zu

Im Schatten des Krieges in Gaza hat die Gewalt auch im Westjordanland zugenommen. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel sind laut UNO im Westjordanland über 180 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden. Hunderte wurden aus ihren Dörfern vertrieben. Die Gewalt geht unter anderem auch von radikalen jüdischen Siedlern aus. Die Journalistin Gisela Dachs in Tel Aviv über die Situation im Westjordanland.

Gisela Dachs Journalistin in Israel Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die gebürtige Deutsche arbeitet als Journalistin und Publizistin in Israel. Sie ist zudem Professorin am DAAD Center for German Studies und dem European Forum an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Sie lebt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit ihrer Familie in Israel. SRF News: Wie ist die Situation im Westjordanland? Gisela Dachs: Es gibt grosse Spannungen, nicht erst seit dem 7. Oktober – aber seither sind sie noch grösser geworden. Zuletzt am vergangenen Donnerstag, als Palästinenser das Feuer an einem Checkpoint in Jerusalem eröffnet habe





