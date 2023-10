Gewalt bei Polizeieinsatz in Berner Restaurant

Eine verdächtige Person flüchtete in die Toilette des Restaurants Sous le Pont. Dort kam es zum Gerangel zwischen Polizeikräften und mehreren mutmasslich unbeteiligten Personen.Dringt die Polizei bei einem Einsatz in die Reitschule ein, kann die Situation leicht eskalieren. Dies zeigte sich erneut bei einem Vorfall vom Donnerstagnachmittag im Restaurant Sous le Pont. Dabei wurden zwei Polizisten und eine Drittperson verletzt.

Wie es zur Gewalteskalation kam? Linksautonome und Kantonspolizei schieben sich weiterhin gegenseitig die Schuld zu.Die Einsatzkräfte wollten laut Kantonspolizei einen Mann wegen mutmasslichen Drogenhandels kontrollieren. Als dieser und weitere Personen in die Toilette des Restaurants Sous le Pont flüchteten, folgten die Polizisten.

Im Bereich der Toilette seien dann zwei Polizisten «aus unmittelbarer Nähe» mit Pfefferspray angegriffen und dabei verletzt worden. Zudem hätten Drittpersonen die Einsatzkräfte «bedrängt, körperlich angegangen und beschimpft». Darauf habe auch die Polizei kurzzeitig zum Pfefferspray gegriffen. headtopics.com

Während des Einsatzes wurde eine weitere Person verletzt und musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.Die Mediengruppe Reitschule Bern stellt den Sachverhalt anders dar und macht der Polizei Vorwürfe. Die Einsatzkräfte hätten «unverhältnismässig Gewalt» angewendet, was zu einer «unnötigen Eskalation» geführt habe.

Stadtrat David Böhner (AL), der laut eigenen Angaben beim Vorfall anwesend war, sagt zudem, die Polizisten hätten sich «gegenseitig mit dem eigenen Pfefferspray» getroffen und eine unbeteiligte Person «blutig geschlagen». headtopics.com

Die Kantonspolizei will sich derzeit nicht dazu äussern, wie sich die Drittperson die Verletzung zugezogen hat und ob dies «im Zuge der Anhaltung» geschah. Abklärungen dazu seien noch im Gang.Einsätze, bei denen die Polizei Verdächtige bis in die Reitschule hineinverfolgt, werden relativ selten publik. Die Kantonspolizei schreibt indes auf Anfrage, dass dies «immer mal wieder» vorkomme.

Weiterlesen:

BernerZeitung »

Steuern Kanton Bern: Bern liegt auf einem AbstiegsplatzWeil andere Kantone ihre Steuern senken, fällt Bern im Steuerwettbewerb noch weiter zurück. Weiterlesen ⮕

Restaurant Traube: Das Käsekuchen-Original-Restaurant in Gersau SZEntdecken Sie das Käsekuchen-Original-Restaurant Traube in Gersau SZ und genießen Sie köstliche Käsekuchen in gemütlicher Atmosphäre. Weiterlesen ⮕

Schweizer Restaurant Moment führt dynamische Preise einDas Restaurant Moment in Bern, bekannt für seine regionale und saisonale Küche, setzt als möglicherweise erstes Restaurant der Schweiz auf dynamische Preise. Weiterlesen ⮕

woom ruft zu einer coolen Aktion in Bern und Zürich aufDer österreichische Kindervelohersteller woom versteckt woom ORIGINAL bikes an Spielplätzen in Zürich und Bern. Wer die Velos findet, kann am Gewinnspiel teilnehmen und eines von 22 woom ORIGINAL bikes gewinnen. Weiterlesen ⮕

Schutz und Rettung Bern: Seitenlage bei einer bewusstlosen PersonWie mache ich eine korrekte Seitenlage bei einer bewusstlosen Person? Weiterlesen ⮕

Polizeieinsatz in Reitschule: Polizisten und weitere Person durch Pfefferspray verletztBei einem Einsatz am Donnerstagnachmittag wurde Pfefferspray eingesetzt. Reitschule und Polizei beschuldigen sich gegenseitig. Weiterlesen ⮕