Herzschrittmacher-OP: Die Spitäler bezahlen für das gleiche Implantat komplett unterschiedliche Preise – es gibt Unterschiede von bis zu 10’000 Franken.. Dasselbe Modell. Der Grund: Die Preise sind geheim, das eine Spital weiss nicht, was das andere bezahlt. Das kann diese Redaktion dank aufwendiger Recherche zeigen.

Was dabei besonders befremdet: wie wenig Behörden und Versicherungen über einen der grössten Kostentreiber wissen – die Industrie der Medizinprodukte. Die Branche produziert und verkauft vom Verbandsmaterial über extrem teure Geräte bis zu Implantaten alles.

Politikerinnen und Politiker und die Regierung müssten sich gegen die Interessen der Industrie stellen und die Geheimniskrämerei bei den Preisen aufbrechen. Bei der Ankündigung zu den stark steigenden Krankenkassenprämien verwies man unter anderem auf die Verantwortung der Bevölkerung. Jeder und jede solle sich nächstes Mal gut überlegen, ob ein Arztbesuch wirklich schon nötig sei, sagte Bundesrat Alain Berset an der Pressekonferenz. headtopics.com

Eigentlich gäbe es einen einfachen Schritt: Warum verlangt die Politik nicht, dass die Preise öffentlich sind? Das würde die Kosten schnell senken und auch helfen, wenn mit den Spitälern Tarife ausgehandelt werden. Doch dafür müssten sich Politikerinnen und Politiker und die Regierung gegen die Interessen der Industrie stellen und die Geheimniskrämerei bei den Preisen aufbrechen.

ist Co-Leiterin des Recherchedesk, Schwerpunkt ihrer Berichterstattung sind Medizin-, Wirtschafts- und Justizthemen sowie weitere investigative Recherchen. Sie hat mit Kollegen einen Swiss Press Award und zweimal den Zürcher Journalistenpreis erhalten. headtopics.com

