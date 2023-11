Gesundheitskosten: Man könnte auch sparen, ohne Spitäler zu schliessen

Exemplarisch zeigt sich das im Zürcher Oberland. Dort gibt es zwei Spitäler, Uster und Wetzikon. Sie liegen nur 10 Kilometer auseinander und haben ein fast identisches Behandlungsangebot. Statt sich abzusprechen, konkurrieren sie um die Patientinnen und Patienten wie auch ums Personal. Die Folge: Beiden geht es finanziell schlecht, Uster noch schlechter als Wetzikon.

Vernünftig wäre, die Spitäler Uster und Wetzikon zu fusionieren und danach die Behandlungen rigoros aufzuteilen. In den kommenden Wochen entscheiden die Stimmberechtigten der Trägergemeinden über eine Kapitalerhöhung von 40 Millionen Franken. Ohne diese geht das Spital Uster in Konkurs.

Ein Nein ist unwahrscheinlich. Wird die Bevölkerung gefragt, ob sie «ihr» Spital behalten will, sagt sie erfahrungsgemäss Ja. Dass die Krankenkassenprämien kaum mehr bezahlbar sind, spielt dann keine Rolle.

Einfach weiterzumachen wie bisher, wäre dennoch falsch, die Probleme würden bloss hinausgeschoben. Vernünftig wäre, die Spitäler Uster und Wetzikon zu fusionieren, auch wenn der erste Versuch vor drei Jahren gescheitert ist. Und danach die Behandlungen rigoros aufzuteilen.

Das Spital von Wetzikon, das bald einen Neubau bezieht, könnte die schweren Operationen durchführen, die einen Spitalaufenthalt nötig machen, während Uster auf die Grundversorgung und die Behandlung alter Menschen fokussiert –Verzichten und kooperieren statt überall immer noch mehr Therapien anbieten: So könnte man sparen, ohne Spitäler zu schliessen.

