Geschwister-Mythen: Was ist wahr und was ist Mythos?

Das jüngste der Geschwister sei am verwöhntesten, das älteste dafür am intelligentesten. Es gibt viele davon: Mythen über Charaktereigenschaften und die Beziehung der Geschwister. Doch welche Fakten stimmen nun wirklich und was ist nur ein Mythos? Wir klären auf.Christine Geiser, Bereichsleiterin der Mütter- und Väterberatung in Sursee und Hochdorf, hat täglich mit Beziehungen zwischen Eltern und Kindern zu tun.

Das Verhalten und die Ticks der Geschwister sind ihr somit bestens bekannt – auch von verschiedenen Geschwister-Mythen hat sie Kenntnis. PilatusToday hat sie gebeten, zu acht verschiedenen Mythen Stellung zu beziehen und uns aufzuzeigen, wo wirklich etwas Wahres dran ist.«Verwöhnen ist ein zu hartes Wort. Fakt ist, dass das erste Kind andere Erfahrungen gemacht hat als die jüngeren Geschwister. Wenn dann aber aus Sicht des Erstgeborenen plötzlich eine ‹Konkurrenz› da ist, prägt dies das älteste Kind sicherlic

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



fm1today / 🏆 34. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Spannende Fakten: «Die Geschwister-Rivalität existiert und ist bekannt»Das jüngste der Geschwister sei am verwöhntesten, das älteste dafür am intelligentesten. Es gibt viele davon: Mythen über Charaktereigenschaften und die Beziehung der Geschwister. Doch welche Fakten stimmen nun wirklich und was ist nur ein Mythos? Wir klären auf.

Herkunft: PilatusToday - 🏆 11. / 68 Weiterlesen »

Familientragödie: 19-Jähriger greift Eltern und Geschwister an – sie erliegen ihren VerletzungenIm Kreis Waldshut and der Schweizer Grenze soll ein 19-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus seine Eltern sowie seine zwei Geschwister angegriffen haben. Die Eltern (58 und 61) und der Bruder (34) sterben an ihren Verletzungen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Prince Michael Joseph Jackson, II und seine Geschwister in LondonIn dieser Woche feierte «MJ: The Musical» in London Premiere. Mit dabei waren auch die Geschwister Prince Michael, Paris und Prince Michael Joseph Jackson, II.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Studie enthüllt: Geschlechtsspezifische Mythen über Herzkrankheiten weit verbreitetFehlwahrnehmung: Frauen glauben ebenso wie Männer, dass Männer häufiger an Herzkrankheiten sterben - 85 % der Studienteilnehmenden meinen, Männer würden häufiger an einer...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Küchen-Mythen: Was wirklich hinter der Drei-Sekunden-Regel stecktWir sagen dir, was hinter gängigen Küchen-Mythen steckt: Von der Drei-Sekunden-Regel bis zum Waschen von Fleisch.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Kapo Wallis: Der blaue Führerausweis – das Ende eines Mythos!Die meisten konnten es kaum erwarten, es mit 18 Jahren endlich in den eigenen Händen zu halten.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »