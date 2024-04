Geschwindigkeitsüberschreitung in Matzendorf

Anlässlich einer Geschwindigkeitskontrolle hat die Kantonspolizei Solothurn am Samstag, 13. April 2024, auf der Thalstrasse in Matzendorf mit einem mobilen Radargerät ein Auto im Innerortsbereich mit 119 km/h gemessen.

Erlaubt sind im Bereich der Messstelle 50 km/h. Der verantwortliche Fahrzeuglenker konnte durch die Polizei angehalten werden. Er wird nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte zur Anzeige gebracht. Am Samstag, 13. April 2024, führte die Kantonspolizei Solothurn auf der Thalstrasse in Matzendorf mit einem mobilen Radargerät im Innerortsbereich eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz vor 19.15 Uhr erfasste das Messgerät ein Auto, welches in Richtung Balsthal unterwegs war, mit einer gemessenen Geschwindigkeit vom 119 km/h. Erlaubt sind auf diesem Strassenabschnitt 50 km/h.

Der verantwortliche Fahrzeuglenker, ein 27-jähriger Portugiese, konnte kurz darauf durch eine Patrouille angehalten und befragt werden. Diese nahm ihm den Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde ab und wird ihn nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte anzeigen.

Geschwindigkeitskontrolle Matzendorf Kantonspolizei Solothurn Auto Innerortsbereich Geschwindigkeitsüberschreitung

